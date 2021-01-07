Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Конгрессе США. Нескольких сотрудников госпитализировали с серьезными ранениями, — сообщает местная полиция. По данным правоохранителей, обнаруженные во время протестов в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную опасность.

Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, когда там проходило заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, четыре человека. В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудник безопасности стреляет в одну из женщин, штурмовавших здание. Сообщается, что полицейского отправили в отпуск до окончания расследования.