Аргентина на следующей неделе отправит самолет за партией второй дозы вакцины «Спутник». Страна должна получить 300 тысяч, — передает телеканал Тодонотисиас. В прошлом месяце местный Минздрав сообщал, что рассчитывает получить еще пять миллионов доз «Спутника». В общей сложности Аргентина рассчитывает привить российской вакциной 10 миллионов человек.