Аргентина на следующей неделе отправит самолет за партией второй дозы вакцины «Спутник». Страна должна получить 300 тысяч, — передает телеканал Тодонотисиас. В прошлом месяце местный Минздрав сообщал, что рассчитывает получить еще пять миллионов доз «Спутника». В общей сложности Аргентина рассчитывает привить российской вакциной 10 миллионов человек.
2021-01-07T19:33:01+03:00
2021-01-07T19:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 07 января 2021
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