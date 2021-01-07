Илон Маск стал богатейшим человеком мира. Рост акций компании Tesla позволил ее основателю опередить Джеффа Безоса, удерживающего долгое время первую строчку этого рейтинга, — передает агентство Bloomberg. Сейчас состояние Маска оценивается в 188 миллиардов долларов.

При этом год назад предприниматель был в самом конце мирового Топ-50. За это время капитализация Tesla выросла почти на порядок. На прошлой неделе автопроизводитель отчитался о достижении цели по поставкам полмиллиона электромобилей в 2020.