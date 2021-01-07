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19:32, 07 января 2021

Илон Маск стал богатейшим человеком мира

Илон Маск стал богатейшим человеком мира. Рост акций компании Tesla позволил ее основателю опередить Джеффа Безоса, удерживающего долгое время первую строчку этого рейтинга, — передает агентство Bloomberg. Сейчас состояние Маска оценивается в 188 миллиардов долларов.

При этом год назад предприниматель был в самом конце мирового Топ-50. За это время капитализация Tesla выросла почти на порядок. На прошлой неделе автопроизводитель отчитался о достижении цели по поставкам полмиллиона электромобилей в 2020.



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