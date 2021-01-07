Дональд Трамп до конца пребывания на посту президента лишен возможности делать публикации в Фейсбуке и Инстаграме. Его аккаунты заморожены минимум на две недели. Об этом написал основатель социальной сети Марк Цукерберг. Он подчеркнул, что считает недопустимым использование сервиса для подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства.

Минувшей ночью сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса, где шло заседание, на котором должны были быть утверждены итоги голосования. В ходе беспорядков четыре человека погибли. Трамп опубликовал в Твиттере видео, в котором заявил, что выборы были украдены. Микроблог удалил эту запись и объявил о блокировке аккаунта президента. То же самое сделали другие соцсети.