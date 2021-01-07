Главе подмосковных Люберец, поздравившего жителей в Инстаграме, пририсовали защитную маску. В аккаунте Владимира Ружицкого опубликована фотография, сделанная еще два года назад, на которой он ставит свечку в храме. На оригинальном фото никаких средств индивидуальной защиты еще не было. Об этом сообщает сайт It'smycity. Также маску пририсовали одному из прихожан на заднем фоне.

Сегодня Кремль опубликовал видео с рождественским поздравлением Владимира Путина. Президент, посетивший службу в храме Николая Чудотворца на озере Ильмень, соблюдать санитарные меры не стал. На опубликованном ролике видно, что все присутствующие в храме стоят близко друг к другу и без масок.

Писатель Виктор Шендерович считает, что россияне недостаточно соблюдают антикоронавирусные меры, так как между гражданами и властями нет обратной связи. По мнению Шендеровича, в странах, не имеющих проблем со сменяемостью власти, граждане поддерживают даже самые непопулярные решения.