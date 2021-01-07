Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме на западе Москвы. ЧП произошло в многоэтажке на улице Беловежская. Сотрудники МЧС спасли пять человек. Как сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на следствие, в загоревшейся квартире проживали люди, систематически злоупотребляющие алкоголем. По одной из версий, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка.
2021-01-07T19:05:25+03:00
2021-01-07T19:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 07 января 2021
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