Оператор проекта газопровода «Северный поток – 2» намерен начать прокладку труб в водах Дании 15 января. Ранее завершению строительства мешали экономические санкции США.

В исключительной экономической зоне Дании планируется проложить участок протяженностью около 147 км. При этом страна выставила ряд условий для эксплуатации газопровода. В частности, необходимо будет протестировать как минимум одну из двух веток «Северного потока – 2». В июле прошлого года Дания смягчила ряд условий для разрешения строительства, что позволило привлечь к работам баржу «Фортуна». Накануне же к месту возведения трубопровода вернулось российское судно-трубоукладчик «Академик Черский».

Тем временем в комитете по энергетике парламента Германии – Бундестага – одобрили создание фонда в поддержку «Северного потока – 2». Авторы инициативы хотят добиться завершения строительства газопровода, несмотря на санкции США. В то же время несколько дней назад именно введенными экономическими ограничениями норвежская компания DNV GL объяснила отказ от выполнения услуг по сертификации трубопровода.

В настоящий момент газопровод «Северный поток – 2» достроен на 93%. В Москве уверяли, что готовы завершить проект своими силами. Между тем США угрожают санкциями иностранным компаниям, которые могут быть задействованы в выдаче разрешения на эксплуатацию трубопровода.