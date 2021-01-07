Советник Дональда Трампа по вопросам России и Евразии подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне. Как сообщает Reuters, вслед за Райаном Туллии покинуть Совет национальной безопасности могут и другие высокопоставленные должностные лица. Ранее свой пост оставили руководитель аппарата первой леди США, секретарь по протокольным вопросам, заместитель пресс-секретаря Белого дома и спецпосланник страны по Северной Ирландии. Это произошло после того, как минувшей ночью сторонники Трампа штурмом взяли Конгресс, где шло заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов. В ходе беспорядков четыре человека погибли.

Протесты в Вашингтоне перечеркнули все положительные итоги президентства Дональда Трампа. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Валерий Соловей. Теперь главный вопрос – сможет ли новая администрация президента США перебороть возникшие внутри американского общества противоречия, считает Соловей.