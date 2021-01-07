В Сочи по факту многочисленных лесных пожаров завели уголовное дело. Их больше недели тушили в разных районах курорта – сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского УВД. Причиной возгорания называют засушливое лето и осень, а также человеческий фактор. Накануне власти сообщили о задержании пяти жителей, подозреваемых в поджогах. В результате никто не пострадал, однако выгорели несколько десятков гектаров леса. В том числе огонь затронул и Сочинский национальный парк.
2021-01-07T18:31:48+03:00
2021-01-07T18:31:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2770302-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 07 января 2021
Загрузка комментариев...