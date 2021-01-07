Театры Петербурга показали первые спектакли в 2021 году. С сегодняшнего дня в городе разрешена их работа при условии заполняемости залов не более чем на четверть.

Первыми постановки увидели дети. Для них представления организовали в ТЮЗе и Михайловском театре. В последний даже приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. Там он провёл чаепитие с детьми и подарил им подарки. Отметим, что к своей работе вернулись также Мариинский, Александринский и другие театры. Всего в соответствии с расписанием, которое опубликовал Смольный, за ближайшие три дня зрители смогут увидеть порядка тридцати спектаклей. Напомним, в конце 2020-го года власти Петербурга запретили на праздниках работу учреждений культуры и ресторанов из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса. А в первые дни нового года губернатор внёс поправки в своё постановление и разрешил работу точкам общепита с четвертого января. В нём же появились послабления и для театров.

По официальной статистике, которую приводит оперштаб, заболеваемость COVID-19 снижается в Петербурге уже более семи дней подряд. Городские чиновники отчитались об увеличении свободных коек для больных коронавирусом и уменьшении числа госпитализируемых. Однако ранее вице-губернатор Евгений Елин отметил, что после праздников власти ждут как минимум три волны заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Ранее губернатор Петербурга оговорился и сообщил, что седьмого числа смогут вернуться к работе и музеи. Однако они упоминались в постановлении градоначальника лишь второго декабря. В соответствии с ним музеи смогут открыться только десятого января.