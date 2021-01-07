В Мурманске взрываются фонари, которые детям подарили от имени губернатора

Родители рассказали уже о нескольких таких случаях.

Один из элементов подарочных наборов, которые вручали детям в Мурманской области на губернаторских новогодних ёлках, оказался не безопасным для использования. Как сообщает «Новая газета», родители начали писать в социальных сетях, что фонари с надписью «На Севере – жить!» лопаются, после чего пластмассовые осколки разлетаются по всей комнате. Иногда это происходит при попытке зарядить устройство, а в иных случаях – просто при использовании. Публикации как правило сопровождаются фотографиями сломанных фонарей.

Всего на организованные властями ёлки пригласили без малого четыре тысячи детей. Речь идет или о несовершеннолетних с ограниченными возможностями, или об отличившихся, например, в учёбе и спорте, или о детях из семей, чьи родители работают в так называемых «красных зонах». Издание отмечает, что, согласно сайту госзакупок на эти подарочные наборы потратили 11,5 миллионов рублей, в то время как точно такие же фонарики можно купить в интернете за 489 рублей за штуку.

Из-за чего с подобными фонарями возникла проблема – не известно. Власти Мурманской области эту информацию еще не комментировали.

Тем временем интернет-издание «Медиазона» сообщает, что похожий фонарь взорвался недавно и в Новокузнецке. Местные жители пишут, что социальным работникам поручили собрать такие подарочные наборы и вернуть их производителям.