В результате массовой драки под Махачкалой погиб боец смешанных единоборств Керим Хайруллаев

Он был участником народного схода, посвященного убийству одного из местных активистов и переросшего в массовую драку.

Что стало поводом для драки, завершившейся гибелью спортсмена, пока не уточняется. Дагестанская газета «Черновик» пишет, что конфликт между участниками схода в поселке Тарки возник после того, как собравшиеся обсуждали резонансное убийство борца с наркоторговлей. Хайруллаев получил смертельное ножевое ранение, при этом, предположительно, мог погибнуть и его коллега по ММА Рамазан Амиров, но это официально не подтверждено. Несколько участников драки задержано, в том числе и подозреваемый в убийстве бойца, сообщил источник агентства ТАСС.

Участники народного схода на окраине Махачкалы требовали выселить из поселка Тарки некоего местного жителя, который, по их мнению, продавал наркотики. Из-за него, как они считают, в начале января был убит активист, 23-летний Вали Абдурагимов, который пытался объединить общину против торговцев наркотиками. Кроме того, по данным интернет-издания «Кавказский узел», он обвинял в причастности к продаже запрещенных веществ местных силовиков. Суд в Дагестане уже арестовал подозреваемого в убийстве активиста: он утверждает, что сделал выстрел в сторону погибшего случайно, но отметил, что имел с ним конфликт. При этом речь о наркотиках в материалах, распространенных МВД Дагестана, не шла.

Последние события в поселке Тарки, где произошла драка и погиб боец ММА, власти Дагестана пока не комментируют.