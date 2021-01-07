Лидеры ряда мировых держав осудили беспорядки в Вашингтоне

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отказ Дональда Трампа признать поражение вызывает гнев и печаль. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что подобное не должно происходить в демократических странах. Макрон подчеркнул, что человеческое достоинство, уважение к другим и свобода – наивысшие ценности демократии. О недопустимости подобных проявлений недовольства в демократическом обществе говорил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее в Вашингтоне постыдным и призвал к мирной передаче власти в США.

МИД России назвал внутренним делом Соединенных Штатов последние события в Вашингтоне. При этом на Смоленской площади считают, что выборная система в США архаична и не отвечает современным стандартам, а также создает возможности для нарушений. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Москва, цитата по РИА «Новости», «желает дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что американская демократия, как он выразился, «захромала на обе ноги». По словам Косачева, США утратили право навязывать курс другим странам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вслед за мировыми лидерами, осудил штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Лукашенко предостерег своих сограждан от подобного развития событий. Лукашенко признал белорусов к единению, а оппонентов власти – образумиться, чтобы не допустить в стране войны.