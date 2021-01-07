Виктор Шендерович сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о получении израильского гражданства

Писатель Виктор Шендерович сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о получении израильского гражданства. «В Израиле я получил гражданство. Я поехал и оформил все это юридически. Предполагаю бывать и работать там чаще. Но это не значит, что я оставлю своих рыбок здесь», — сказал он.