Виктор Шендерович сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о получении израильского гражданства

Писатель Виктор Шендерович сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о получении израильского гражданства. «В Израиле я получил гражданство. Я поехал и оформил все это юридически. Предполагаю бывать и работать там чаще. Но это не значит, что я оставлю своих рыбок здесь», — сказал он.
2021-01-07T18:10:27+03:00
2021-01-07T18:10:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 18:10, 07 января 2021
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