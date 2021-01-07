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Эксклюзив Эха 18:10, 07 января 2021

Трамп пообещал в установленный срок 20 января передать полномочия Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал в установленный срок 20 января передать полномочия Джо Байдену. При этом он по-прежнему не согласен с результатами выборов и намерен продолжать борьбу, цитата по CNN, «чтобы снова сделать Америку великой».

Между тем Конгресс официально признал Джозефа Байдена победителем. Конгрессмены вновь собрались на заседании спустя несколько часов после того, как сторонники Трампа ворвались в здание парламента на Капитолийском холме. «Сегодня был черный день в истории Капитолия», заявил вице-президент США Майк Пенс, открывая возобновившееся заседание Конгресса. «Мы строжайше осуждаем устроенное здесь насилие, а тем кто устроил этот хаос в Капитолии — вы не выиграли, насилие никогда не побеждает, побеждает свобода», заявил Пенс, которого наряду с конгрессменами эвакуировала секретная служба и полиция после того, как в здание Капитолия ворвались сотни сторонников Трампа и устроили внутри разгром. Трамп, как позднее стало известно, отказался задействовать нацгвардию для усмирения беспорядков — соответствующий приказ отдал Майк Пенс. Нападение на Капитолий произошло сразу после митинга в Вашингтоне, на котором перед своими сторонниками выступил Дональд Трамп, призвавший их идти на Капитолийский холм. Даже после начала насильственных беспорядков Трамп не осудил своих сторонников, а снова ложно заявил о том, что выборы были у него украдены, и призвал всех разойтись по домам. Слова Трампа вынудили Твиттер удалить несколько твитов президента и заблокировать его аккаунт на 12 часов. Как сообщает CBS, члены кабинета Трампа начали обсуждение применение 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет отрешить президента от должности в случае неспособности исполнять им свои обязанности. Не только демократы, но и республиканцы признают, что даже оставшиеся две недели нахождения Трампа у власти могут привести к непредсказуемым последствия. Пресса и политики называют то, что произошло 6 января, худшей атакой на американскую демократию в истории страны и попыткой госпереворота.

Как пишут американские СМИ, около ста конгрессменов поддерживают отстранение от должности президента Трампа после протестов и беспорядков в Вашингтоне. Они считают, что Трамп своими заявлениями спровоцировал беспорядки. Сообщается также, что 6 сотрудников Белого дома решили уволиться после того, как сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий. Избранный президент США Джозеф Байден назвал события в Вашингтоне беспрецедентной атакой на демократию, а штурм Капитолия – мятежом. Американские наблюдатели отмечают, что 6 декабря навсегда войдет в историю Соединенных Штатов.

Вместо законодателей в зале заседаний Конгресса демонстранты с флагами и плакатами, жесткие столкновения протестующих с силовиками в стенах Капитолия, неизвестный мужчина раскинулся в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси — эти кадры облетели весь мир. Все началось с митинга «Спасем Америку» в Вашингтоне, на который съехались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа со всей страны. Сам президент выступил перед толпой, призвав собравшихся идти к Капитолию. Он подчеркнул, что нельзя вернуть себе страну, демонстрируя слабость — нужна сила. Тысячи людей направились к зданию, где начиналось заседание Конгресса по утверждению результатов выборов, его окружили плотным кольцом. Толпа снесла выставленные барьеры. В сети появилось видео, как полицейские сами убирают ограждения, пропуская людей к Капитолию. Сотни демонстрантов ворвались внутрь. Трамп попытался успокоить своих сторонников, выступив с видеообращением.

В Капитолии объявили о всеобщей эвакуации, конгрессменам рекомендовали забаррикадироваться в собственных офисах. Некоторые законодатели укрывались под стульями в зале заседаний. Силовики пытались противостоять толпе, угрожали оружием, вступали в потасовки, применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, но сдержать людей не удалось. Несколько человек ворвались в зал заседаний. В этот момент один из полицейских открыл стрельбу. На видеозаписи, сделанной очевидцем, видно, как падает женщина. Спасти раненую женщину не удалось. Погибшая оказалась ветераном военно-воздушных сил США. Позже спецназу удалось вытеснить протестующих из здания и оттеснить людей. Итог этого дня – более 50 человек задержаны, 4 человека погибли, множество пострадавших в том числе среди силовиков. Сообщалось, что специалисты ФБР нашли и обезвредили на Капитолийском холме два самодельных взрывных устройства. В Вашингтоне на фоне беспорядков ввели режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Для восстановления порядка в Вашингтон направлены более тысячи бойцов Национальной гвардии.

Формально Дональд Трамп не нарушил закон, хотя и спровоцировал беспорядки. Такое мнение в эфире «Эха» высказала журналист Екатерина Котрикадзе. Даже заявление Трампа о готовности передать власть избранному президенту США Джо Байдену было построено таким образом, чтобы вызвать еще большее негодование сторонников уходящего лидера, подчеркнула Котрикадзе.

Некоторые американские СМИ, прямо обвиняя Трампа, указывают на то, что агрессивная риторика об украденных выборах разделила американское общество. Агрессивная риторика Дональда Трампа об «украденных» у него выборах разделила общество и позволила ультра-правым силам возглавить тех, кто накануне штурмом захватил Капитолий, — считает ряд американских наблюдателей. «2020 год стал свидетелем расцвета низменной культуры толпы крайне правого толка, ведущей Америку ко второй Гражданской войне, — считает автор публикации на сайте NBC News. – Не веря в реальность происходящего, страна следила за тем, как ультра-правые размахивали боевыми знаменами Конфедератов, заставив сенаторов бегством покинуть зал заседаний. При этом сам президент Трамп мало что сделал для того, чтобы сдержать насилие, лишь отправляя осуждающие сообщения в Твиттере в адрес своего вице-президента и повторяя заявления о манипуляциях на выборах, об их незаконности и о заговоре». «Мы никогда не сдадимся и не уступим. Мы не станем уступать там, где налицо воровство», — именно этими словами Трамп подстегивал участников марша «Спасем Америку», пишет сайт издания. – «Сейчас мы живем в разделенной надвое реальности, в которой более 75 процентов республиканцев или десятки миллионов человек верят в то, что выборы были сфальсифицированы. Эта убежденность сама собой предполагает признание существующего заговора, и эти самые десятки миллионов уверены, что страна – это не то, какой мы ее видим, и что ею управляет некий теневой класс манипулирующий происходящим». – «После того, как в прошедшую среду толпа возле Капитолия была разогнана, — заключает обозреватель, — это движение вовсе не исчезло. Слова Трампа позволили ультра-правым перевернуть сознание миллионов людей, телепортировав их в параллельный мир, управляемый украденным правительством, где единственным ответом на то, что происходит, является насилие. Издание Chicago Tribune отмечает, что вице-президент Майк Пенс поступил правильно, руководствуясь исключительно интересами Америки, когда отказался подыгрывать Трампу и заявил, что не будет препятствовать утверждению Конгрессом решения Коллегии выборщиков. Один из критиков Дональда Трампа, сенатор от штата Небраска Бен Сассе, обвинив президента в том, что он «трусливо прячется за клавиатурой в своем Твиттере», заметил, что «ложь всегда имеет последствия» и что «вчерашнее насилие стало неприглядным результатом приверженности Трампа к провоцированию раскола» в американском обществе. Один из критиков Трампа, сенатор от штата Небраска Бен Сассе обвинил президента в том, что он трусливо прячется в своем Твиттере. Сенатор заметил, цитирую, что «ложь всегда имеет последствия». Кстати, Трампа заблокировали в социальных сетях: в Твиттере – на 12 часов, а в Фейсбуке – на сутки.

Беспорядки в Вашингтоне осудили бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер. Обама назвал произошедшее позором для США. «Так спорят об итогах выборов в банановых республиках, а не в нашей демократической стране», — отметил, в свою очередь, Джордж Буш-младший. Он признался, что поражен тем, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также неуважением по отношению к американским институтам и традициям.



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