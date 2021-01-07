Энергетики устранили аварию в Приморье, которая оставила без света более 40 тысяч человек. Как сообщало министерство энергетики, аварийное отключение произошло на Артемовской ТЭЦ. При этом, как уточняется, подстанция не была обесточена. На устранение неполадок экстренным службам потребовалось около часа. Температура воздуха в регионе — около 18 градусов мороза.