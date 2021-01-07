Главу Минздрава Латвии отправили в отставку из-за отсутствия четкого плана вакцинации от коронавируса. О решении премьер-министра сообщает его пресс-служба. Позавчера глава правительства выразил недоверие Илзе Винькеле и потребовал ее увольнения. В ответ министр сказала, что претензии в ее адрес являются попыткой переложить ответственность и найти виновного в нескоординированном и не особенно удачном управлении кризисом.

Сегодня стало известно, что в Латвии обнаружили новый штамм коронавируса, который впервые начал распространяться в Великобритании. Таким образом, балтийская республика стала уже 22 европейской страной, в которой нашли мутировавший вирус.