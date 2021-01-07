Владимир Путин не стал надевать защитную маску во время рождественской службы. Судя по фото и видео, опубликованном на сайте Кремля, ни глава государства, ни другие участники литургии в храме Николая Чудотворца на озере Ильмень не соблюдали санитарные меры. Всего в церкви находились порядка 20 человек.

Как отмечает сайт «Открытые медиа», Путин ни разе не появлялся в маске и перчатках на публичных мероприятиях. Например он пренебрег средствами индивидуальной защиты во время голосования по поправкам к Конституции. Тогда в Кремле заявили, что президент и так «полностью доверяет