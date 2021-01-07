Боец смешанных единоборств был убит в результате массовой драки в Дагестане. Она началась во время схода, посвященного в свою очередь убийству местного активиста, боровшегося с наркоторговлей.

36-летний боец ММА Керим Хайруллаев, по данным дагестанского интернет-издания «Черновик», получил смертельное ножевое ранение. Почему он стал жертвой драки, произошедшей в поселке Тарки под Махачкалой, не уточняется. Известно лишь, что, по предварительным данным, силовики задержали 7 человек. Среди них, по сведениям источника агентства ТАСС, и подозреваемый в убийстве спортсмена. Также утверждается, что в результате драки мог погибнуть еще один боец ММА Рамазан Амиров, но пока это не подтверждено.

На самом сходе, завершившемся смертельной массовой дракой в присутствии представителей властей, участники требовали выселить предполагаемого распространителя наркотиков, утверждают жители поселки Тарки. По их словам, считается, что из-за наркоторговца могли убить местного активиста Вали Абдурагимова, боровшегося с продажей запрещенных веществ. В МВД Дагестана сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве: он в свою очередь утверждает, что непроизвольно выстрелил в погибшего. Но при этом тема наркотиков в признаниях не фигурирует.

Власти Дагестана не комментируют массовую драку, в ходе которой погиб по меньшей мере один боец ММА.