В исключительной экономической зоне Дании начнется прокладка газопровода «Северный поток – 2». Агентство ТАСС со ссылкой на местный регулятор сообщает, что работы возобновят 15 января. Накануне стало известно, что к месту достройки вернулось российское судно-трубоукладчик «Академик Черский».

Газопровод должны были достроить еще два года назад, но этому помешали экономические санкции США. Вашингтон называет проект угрозой энергобезопасности Европы. В Дании осталось уложить около 150 километров трубопровода.