ФБР попросила граждан помочь в сборе сведений о зачинщиках беспорядков в Вашингтоне

Журнал Newsweek пишет, что спецслужба собирает информацию, которая позволит установить круг лиц, активно подстрекавших к насилию в американской столице.

В ночь на 7 января Конгресс утвердил результаты голосования коллегии выборщиков, которая отдала победу Джо Байдену. Заседание было остановлено на несколько часов из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. Во время штурма погибли по меньшей мере четыре человека.

Дональд Трамп спровоцировал массовые беспорядки в Вашингтоне, но формально он закон не нарушил. Такое мнение в эфире «Эха» высказала журналист Екатерина Котрикадзе. Даже заявление Трампа о готовности передать власть избранному президенту США Джо Байдену было построено таким образом, чтобы вызвать еще большее негодование сторонников уходящего лидера, подчеркнула Котрикадзе.