Активиста «Левого фронта» задержали на Арбате во время проведения трансляции для YouTube-канала

Активиста «Левого фронта» Евгения Ефремова задержали на Арбате, когда он проводил опрос для прямого эфира YouTube-канала движения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. «Сегодня в Москве на улице Арбат задержали активиста «Левого фронта» Евгения Ефремова во время прямого эфира YouTube-канала нашего движения. Он просто с оператором ходил по улице и общался с гражданами, спрашивая их, чего они ждут от 2021 года», — рассказал Удальцов. Он уточнил, что «в задержании участвовало 6 сотрудников полиции: они потребовали у Ефремова документы, а затем забрали его в отделение, мотивируя это тем, что он назойливо пристает к гражданам и проводит несанкционированную акцию». По словам Удальцова, сейчас Ефремов находится в ОВД «Арбат», в отношении него оформляют протокол по ст.20.2 КоАП РФ.