Семья Олега Тинькова, по данным Forbes, больше не контролирует компанию, владеющую Тинькофф-Банком. Издание пишет, что траст семьи отдал указания конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные. После этого им принадлежит 35% голосов в TCS Group, а не 84%. Основатель компании сказал, что этот шаг открывает путь к еще более широким изменениям в области корпоративного управления и отражает зрелость и качественное развитие «Тинькофф» в качестве публичной компании.

В прошлом месяце траст продал часть акций. Вырученные деньги Тиньков намеревался потратить на решение личных юридических проблем и создание благотворительного фонда для борьбы с онкологическими заболеваниями.