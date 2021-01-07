Больше 40 тысяч жителей Приморского края остались без света. Как сообщает министерство энергетики, на Артемовской ТЭЦ произошло аварийное отключение. При этом, как уточняется, подстанция не была обесточена. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, температура воздуха в регионе — около 18 градусов мороза.