Больше 40 тысяч жителей Приморского края остались без света. Как сообщает министерство энергетики, на Артемовской ТЭЦ произошло аварийное отключение. При этом, как уточняется, подстанция не была обесточена. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, температура воздуха в регионе — около 18 градусов мороза.
2021-01-07T16:34:34+03:00
2021-01-07T16:34:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2770238-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 07 января 2021
Загрузка комментариев...