Власти Свердловской области отменили дистанционное обучение для всех школьников. Губернатор региона Евгений Куйвашев написал в инстаграме, что ситуация с распространением коронавируса стабильна, а число случаев заболевания снижается. Все это дает возможность с понедельника вернуть в школы учеников всех классов. При этом пока на онлайн-обучении остаются студенты средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно.