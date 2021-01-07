Власти Свердловской области отменили дистанционное обучение для всех школьников. Губернатор региона Евгений Куйвашев написал в инстаграме, что ситуация с распространением коронавируса стабильна, а число случаев заболевания снижается. Все это дает возможность с понедельника вернуть в школы учеников всех классов. При этом пока на онлайн-обучении остаются студенты средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно.
2021-01-07T16:34:14+03:00
2021-01-07T16:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 07 января 2021
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