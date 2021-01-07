Иракский суд выдал ордер на арест Дональда Трампа по делу об убийстве иранского военачальника Касема Сулеймани. Наказание по предъявленному обвинению – смертная казнь. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Сулеймани и заместитель командующего Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандис погибли год назад в районе аэропорта Багдада в ходе удара, нанесенного американским беспилотником. В заявлении Пентагона говорилось, что операцию санкционировал Трамп «в оборонительных целях». Иранские войска нанесли ракетный удар по военным базам США в Ираке. Никто из военнослужащих не пострадал.