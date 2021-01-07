Международный кинофестиваль в Гётеборге ищет любителя фильмов, который согласится смотреть кино в изоляции на острове

Международный кинофестиваль в Гётеборге – крупнейший в Скандинавии – ищет любителя фильмов, который согласится смотреть кино в полной изоляции на острове с маяком. Об этом «Эху» рассказал кинопродюсер Сэм Клебанов.

По словам организаторов, главной темой фестиваля станет социальное дистанцирование. Эксперимент «Маяк» – это ответ на пандемию, которая закрыла кинотеатры по всему миру и заперла в своих домах миллионы людей.