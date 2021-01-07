ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса уже в 22 странах Европы

Всемирная Организация Здравоохранения обнаружила новый штамм коронавируса уже в 22 странах Европы. Считается, что эта мутация болезни более заразная.

Коронавирус бросает новые вызовы – объявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что вариант инфекции, появившийся в Соединённом Королевстве, выявили уже более чем в двадцати странах Европы, а в целом по миру – на территории 40 государств. Среди них – Греция, Турция, Кипр, Таиланд, Канада, США и другие. Сегодня в этом списке впервые появилась страна, напрямую граничащая с Россией, то есть Латвия. В одной из её больниц заразились и пациенты, и персонал.

Из-за возникновения этого штамма несколько недель назад десятки стран решили приостановить авиасообщение с Великобританией. Большинство из них не сняли этот запрет до сих пор, за исключением Норвегии и Латвии.

Ранее во Всемирной Организации Здравоохранения отметили, что темпы распространения коронавируса не снижаются. Третью неделю подряд в мире выявляют более четырех миллионов случаев. Общее их число превышает уже три 83 миллиона.

Скончались от коронавируса уже без малого один миллион девятьсот тысяч человек.