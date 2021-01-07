Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессмены вернулись в здание Капитолия через несколько часов после того, как туда ворвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что абсолютно не согласен с результатами выборов, но готов передать власть 20 января.

Политолог Валерий Соловей считает, что протесты в Вашингтоне перечеркнули все положительные итоги президентства Трампа. По мнению Соловья, теперь главный вопрос – может ли новая американская администрация преодолеть противоречия, возникшие внутри американского общества.

Многие мировые лидеры осудили штурм Капитолия сторонниками Трампа в Вашингтоне. В их числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, который предостерег своих сограждан от подобного сценария. Лукашенко также предрек наступление момента, когда на Белоруссию будет активно оказываться негативное влияние извне.