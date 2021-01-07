Президент Белоруссии Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в одном из минских храмов, а позже обратился к белорусам с призывом к единству. Он предложил согражданам «взять в руки голову и задуматься о будущем», — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.