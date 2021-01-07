Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа в связи с убийством иранского военачальника Касема Сулеймани

Суд в Ираке выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа в связи с убийством иранского военачальника Касема Сулеймани. Он погиб 3 января после американского ракетного удара по окрестностям Багдада. По обвинению в умышленном убийстве Трампу в Ираке грозит смертная казнь.