Трамп пообещал передать полномочия Байдену в установленный срок, однако отказался признать результаты выборов

Действующий президент США пообещал передать полномочия Джо Байдену в установленный срок, однако отказался признать результаты выборов. Обе палаты Конгресса официально утвердили победу Байдена. Заседание было остановлено на несколько часов из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание парламента на Капитолийском холме. При штурме Капитолия, по данным полиции, погибли 4 человека.
2021-01-07T15:33:56+03:00
2021-01-07T15:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 07 января 2021
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