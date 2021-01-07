Трамп пообещал передать полномочия Байдену в установленный срок, однако отказался признать результаты выборов

Действующий президент США пообещал передать полномочия Джо Байдену в установленный срок, однако отказался признать результаты выборов. Обе палаты Конгресса официально утвердили победу Байдена. Заседание было остановлено на несколько часов из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание парламента на Капитолийском холме. При штурме Капитолия, по данным полиции, погибли 4 человека.