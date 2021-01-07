4 человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на западе Москвы на Беловежской улице. По словам соседей, хозяева квартиры злоупотребляли алкоголем. В экстренных службах считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом рассматриваются и другие версии, — сообщает ТАСС.