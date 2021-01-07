4 человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на западе Москвы на Беловежской улице. По словам соседей, хозяева квартиры злоупотребляли алкоголем. В экстренных службах считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом рассматриваются и другие версии, — сообщает ТАСС.
2021-01-07T15:06:21+03:00
2021-01-07T15:06:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:06, 07 января 2021
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