Президент Владимир Путин присутствовал на рождественской службе в храме Николая Чудотворца на озере Ильмень недалеко от Великого Новгорода, — сообщается на сайте Кремля. На фото видно, что ни президент, ни другие участники богослужения не соблюдали меры предосторожности. Они без масок и не поддерживают дистанцию. Путину 68 лет, насколько известно из официальных источников, президент не делал прививку от коронавируса.