Президент Владимир Путин присутствовал на рождественской службе в храме Николая Чудотворца на озере Ильмень недалеко от Великого Новгорода, — сообщается на сайте Кремля. На фото видно, что ни президент, ни другие участники богослужения не соблюдали меры предосторожности. Они без масок и не поддерживают дистанцию. Путину 68 лет, насколько известно из официальных источников, президент не делал прививку от коронавируса.
2021-01-07T15:05:23+03:00
2021-01-07T15:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 07 января 2021
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