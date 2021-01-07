Действующий президент США Дональд Трамп пообещал мирно передать власть избранному главе государства Джо Байдену. Однако после того, как его сторонники штурмовали Капитолий, Трампу может грозить досрочная отставка.

Американский Конгресс поставил точку в продолжавшихся два месяца спорах вокруг выборов – Джо Байден официально объявлен новым президентом США. Трамп пообещал, что, несмотря на непризнание итогов голосования, он передаст власть без скандалов. Поскольку его аккаунты в соцсетях заблокировали на фоне беспорядков, заявление распространила администрация действующего главы государства. В нем подчеркивается, что пусть это конец «величайшего первого срока президентства в истории», это лишь начало борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой. Однако конец пребыванию Трампа на посту американского лидера может наступить даже раньше инаугурации Байдена. Члены Юридического комитета Палаты представителей потребовали импичмента президента на основании 25-ой поправки к Конституции США – она позволяет лишить его полномочий решением большинства членов кабмина. Противники Трампа считают, что он своими заявлениями спровоцировал беспорядки, которые привели к штурму Капитолия и гибели 4 человек. Причем с обвинениями в адрес президента выступили не только демократы, но и республиканцы.

В российском МИДе события в Вашингтоне назвали внутренним делом Соединенных Штатов. При этом там назвали электоральную систему США архаичной и не отвечающей современным демократическим стандартам.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что события в Вашингтоне свидетельствуют о расколе американского общества.

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