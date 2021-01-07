Патриарх Кирилл выступил против использования цифровых технологий для контроля над личностью. Как сказал патриарх, максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами".

Кирилл также негативно относится к дистанционному образованию, по его словам, нахождение человека в искусственной изоляции может плохо сказаться на его формировании.