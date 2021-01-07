Патриарх Кирилл выступил против использования цифровых технологий для контроля над личностью. Как сказал патриарх, максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами".
Кирилл также негативно относится к дистанционному образованию, по его словам, нахождение человека в искусственной изоляции может плохо сказаться на его формировании.
Патриарх Кирилл выступил против использования цифровых технологий для контроля над личностью
Патриарх Кирилл выступил против использования цифровых технологий для контроля над личностью. Как сказал патриарх, максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами".