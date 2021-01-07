В Дагестане в результате массовой драке в поселке под Махачкалой убит 36-летний боец смешанных единоборств Кирима Хайрулаева, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, это произошло во время массовой драки. В полицию доставлены около десяти человек. По информации РенТВ, в драке пострадал еще один боец Рамазан Амиров. Минувшей ночью он скончался в больнице.
2021-01-07T14:33:46+03:00
2021-01-07T14:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 07 января 2021
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