В Дагестане в результате массовой драке в поселке под Махачкалой убит 36-летний боец смешанных единоборств Кирима Хайрулаева, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, это произошло во время массовой драки. В полицию доставлены около десяти человек. По информации РенТВ, в драке пострадал еще один боец Рамазан Амиров. Минувшей ночью он скончался в больнице.