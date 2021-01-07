В Москве считают акции протеста в Вашингтоне внутренним делом США, но отмечают раскол в американском обществе, вызванный архаичной электоральной системой Америки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это внутренне дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», — сказала Захарова журналистам.

По ее словам, это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.

«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.