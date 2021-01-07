События в Вашингтоне могут привести к отставке Дональда Трампа. Как сообщает CNN, несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии выступили за досрочное прекращение полномочий действующего президента. Речь идет либо об импичменте, либо о прекращении полномочий на основе 25-й поправки к Конституции США.

С призывом использовать 25-ю поправку к вице-президенту Пенсу обратились демократы из юридического комитета палаты представителей. Они считают Трампа виновным в подстрекательстве к беспорядкам. Сообщается также, что из-за событий в Капитолии несколько помощников Трампа приняли решение уйти в отставку.

По данным NВС, сам Трамп запретил входить в Белый дом главе аппарата вице-президента Майкла Пенса, который е стал мешать утверждению результатов президентских выборов.