Действующий президент США Дональд Трамп пообещал 20-го января передать власть Джо Байдену. Ранее Конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано на несколько часов после того, как сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. Для восстановления порядка власти привлекли дополнительные силы полиции и национальной гвардии.
2021-01-07T14:31:46+03:00
2021-01-07T14:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 07 января 2021
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