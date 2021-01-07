Действующий президент США Дональд Трамп пообещал 20-го января передать власть Джо Байдену. Ранее Конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано на несколько часов после того, как сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. Для восстановления порядка власти привлекли дополнительные силы полиции и национальной гвардии.