Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после массовой драки в Дагестане. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скончался 36-летний мужчина. Инцидент, как передает ТАСС, произошел 3 января, в Махачкале, на сходе местных жителей, которые обсуждали убийство человека, который активно боролся с распространением наркотиков.