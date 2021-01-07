Исследователи вакцинации отмечают, что по-прежнему не хватает данных, что вакцина предотвращает передачу вируса другим

Зарубежные исследователи вакцинации от КОВИД-19 отмечают, что по-прежнему не хватает данных о том, что она предотвращает передачу вируса другим людям, отмечают некоторые западные издания.

Пока неясно, насколько вакцинация, которая защищает от болезни, также исключает и передачу коронавируса, пишет швейцарская газета Temps, публикуя исследовательские материалы сайта Федерального управления общественного здравоохранения (перевод сайта Инопресса). Клинические испытания противовирусной вакцины преследовали две основные цели: определить, безопасна ли она и подтвердить, что препарат предотвращает симптомы заболевания. Эксперт издания отмечает, что вакцина вызывает иммунную реакцию организма, но не обязательно предотвращает размножение вируса через слизистую оболочку носа. Сейчас такое происходит, например, с так называемыми бессимптомными носителями вируса. Пока эта проблема изучается только группой разработчиков Оксфордского университета и компании АстраЗенека, подчеркивает издание, в связи с чем каждую неделю у участников клинических испытаний берутся образцы слизистой оболочки, чтобы выяснить, являются ли они по-прежнему, даже после вакцинации, опасными для общества носителями инфекции.

Эксперты при этом отмечают, что даже если нельзя гарантировать, что вакцина против коронавируса предотвращает его передачу, она априори в значительной степени снижает риск заболевания.