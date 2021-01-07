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14:08, 07 января 2021

Президент Владимир Путин пришел на рождественскую службу в храме без маски и перчаток

Президент Владимир Путин пришел на рождественскую службу в храме без маски и перчаток. Это следует из сюжетов, которые передавали государственные телеканалы.

Рождество Путин встретил в храме Николы на Липне в Новгородской области: на первых видеокадрах репортажей одного из каналов президент подходит к священнослужителю и по православной традиции обмениваются троекратным поцелуем. Следует и крепкое рукопожатие, при этом ни на главе государства, ни на представителе духовенства средств защиты нет.

Во время службы, а также разговора с директором Новгородского музея-заповедника масок нет и на остальных участниках службы – их примерно 10 человек, дистанцию они не выдерживают.
При этом в репортаже утверждается, что все коронавирусные ограничения соблюдаются.

По окончании рождественского богослужения Путин ответил на вопрос одного из журналистов и поздравил с праздником – видеозапись распространила пресс-служба Кремля. При этом заметно, что камера дрожит и несколько раз пытается поймать удачный ракурс даже во время ответа главы государства. Тем не менее, именно это видео выложено на сайте президента.

Перед Рождеством в Русской православной церкви рекомендовали пожилым людям воздержаться от посещения богослужений, а также отмечали необходимость соблюдения санитарных мер. 68-летний Путин при этом и ранее почти никогда не появлялся на публике в маске и перчатках. Между тем в Кремле отмечали, что президент не болел коронавирусом, а также не делал от него прививку.

Тем временем патриарх Кирилл незадолго до начала рождественской службы в Храме Христа Спасителя назвал глупцами тех, кто не верит в опасность коронавируса и не соблюдает медицинские предписания.



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