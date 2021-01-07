Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах после штурма здания парламента сторонниками Трампа. Заседание, прерванное из-за беспорядков, продолжилось ночью и завершилось под утро.

Вице-президент Майк Пенс, несмотря на все призывы в Твиттере президента Дональда Трампа, не стал нарушать процедуру голосования и в конце объявил об итогах. Впрочем, ожидаемых

Голосование в Конгрессе это формальная точка для всех попыток Дональда Трампа и Республиканской партии в рамках Конституции оспорить итоги выборов.

Власти Вашингтона накануне ввели комендантский час и режим ЧС из-за беспорядков, в которых участвовали сторонники Трампа.

Глава Белого дома на акции «Марш в защиту Америки» призвал своих сторонников пойти к парламенту, в то время как там занимались подсчетом голосов выборщиков на выборах президента. В итоге, несколько сотен человек многие с флагами Конфедерации и Соединённых Штатов, прорвались через кордон полиции и в течение почти трёх часов удерживали значительную часть здания Капитолия.

В социальных сетях появились множество фотографий, на которых протестующие носят небольшие деревянные трибуны с американскими государственными символами, залезают на статуи бывших президентов и позируют там для снимков или кричат что-то со сцены перед пустым залом, где обычно сидят народные избранники. Также сторонники президента разгромили несколько личных кабинетов сенаторов, в том числе одного из самых влиятельных представителей демократической партии Нэнси Пелоси.

В то же время охранники Капитолия забаррикадировали некоторые двери и угрожали оружием тем протестующим, которые хотели сломать самодельные ограждения. Как минимум в одном из случаев полицейский выстрелил, после чего женщина, пытавшаяся прорваться внутрь, скончалась на месте.

Всего в результате массовых беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, сколько получили ранения – неизвестно. В столичной полиции объявили, что среди её сотрудников пострадали 14 человек. Задержаны в свою очередь больше пятидесяти.

Четыре бывших президента США резко осудили беспорядки с участием сторонников Трампа. Национальной трагедией назвал их старейших из ныне живущих бывших лидеров Америки Джимми Картер, Билл Клинтон заметил, что они вызваны четырехлетней ядовитой политикой. Республиканец Джордж буш-младший сравнил их с оспариваем итогов выборов в какой-нибудь банановой республике, а Барак Обама назвал события в Вашингтоне позором для Америки и обвинил в подстрекательстве Дональда Трампа.

Разделяет эту позицию избранный президент , демократ Джо Байден.

С осуждением Трампа из-за его роли в беспорядках выступил и его однопартиец, сенатор Митт Ромни. Он подчеркнул, что столкновения случились из-за эгоизма действующего президента.

Многие зарубежные лидеры отмечают, что шокированы произошедшим. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызвали у нее гнев и печаль, позором назвал действия сторонников Трампа британский премьер Борис Джонсон, а президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что в демократических странах так быть не должно.

Вторжение сторонников Трампа в здание Конгресса имело мощный медийный эффект – отметил в нашем эфире профессор Чикагского университета и экономист Константин Сонин. Однако, по его мнению, серьезных политических изменений не произошло.

Константин Сонин добавил, что беспорядки в здании Конгресса серьезно ухудшили положение Дональда Трампа. Как передает CNN, в Белом доме уже обсуждают его возможное отстранение от власти с помощью 25-й поправки Конституции, которая позволяет вице-президенту исполнять обязанности главы государства в случае его недееспособности.



Члены юридического комитета Палаты представителей в обращении к вице-президенту Майку Пенсу и членам Кабинета министров заявили о том, что Трамп «ментально нездоров». Чтобы отстранить его от должности, нужно согласие большинства членов правительства США.

Тем временем, аккаунт Дональда Трампа в Твиттере заблокирован на 12 часов, в Фейсбуке и Инстаграме на сутки. Это связано с его утверждениями о нелегитимности выборов. Через Твиттер сотрудника белого дома Трамп, как сообщают американские СМИ, пообещал 20 января передать власть Джо Байдену.