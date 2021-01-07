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Эксклюзив Эха 14:07, 07 января 2021

Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах после штурма здания парламента сторонниками Трампа

Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах после штурма здания парламента сторонниками Трампа. Заседание, прерванное из-за беспорядков, продолжилось ночью и завершилось под утро.

Вице-президент Майк Пенс, несмотря на все призывы в Твиттере президента Дональда Трампа, не стал нарушать процедуру голосования и в конце объявил об итогах. Впрочем, ожидаемых

Голосование в Конгрессе это формальная точка для всех попыток Дональда Трампа и Республиканской партии в рамках Конституции оспорить итоги выборов.

Власти Вашингтона накануне ввели комендантский час и режим ЧС из-за беспорядков, в которых участвовали сторонники Трампа.

Глава Белого дома на акции «Марш в защиту Америки» призвал своих сторонников пойти к парламенту, в то время как там занимались подсчетом голосов выборщиков на выборах президента. В итоге, несколько сотен человек многие с флагами Конфедерации и Соединённых Штатов, прорвались через кордон полиции и в течение почти трёх часов удерживали значительную часть здания Капитолия.

В социальных сетях появились множество фотографий, на которых протестующие носят небольшие деревянные трибуны с американскими государственными символами, залезают на статуи бывших президентов и позируют там для снимков или кричат что-то со сцены перед пустым залом, где обычно сидят народные избранники. Также сторонники президента разгромили несколько личных кабинетов сенаторов, в том числе одного из самых влиятельных представителей демократической партии Нэнси Пелоси.

В то же время охранники Капитолия забаррикадировали некоторые двери и угрожали оружием тем протестующим, которые хотели сломать самодельные ограждения. Как минимум в одном из случаев полицейский выстрелил, после чего женщина, пытавшаяся прорваться внутрь, скончалась на месте.

Всего в результате массовых беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, сколько получили ранения – неизвестно. В столичной полиции объявили, что среди её сотрудников пострадали 14 человек. Задержаны в свою очередь больше пятидесяти.

Четыре бывших президента США резко осудили беспорядки с участием сторонников Трампа. Национальной трагедией назвал их старейших из ныне живущих бывших лидеров Америки Джимми Картер, Билл Клинтон заметил, что они вызваны четырехлетней ядовитой политикой. Республиканец Джордж буш-младший сравнил их с оспариваем итогов выборов в какой-нибудь банановой республике, а Барак Обама назвал события в Вашингтоне позором для Америки и обвинил в подстрекательстве Дональда Трампа.
Разделяет эту позицию избранный президент , демократ Джо Байден.

С осуждением Трампа из-за его роли в беспорядках выступил и его однопартиец, сенатор Митт Ромни. Он подчеркнул, что столкновения случились из-за эгоизма действующего президента.

Многие зарубежные лидеры отмечают, что шокированы произошедшим. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызвали у нее гнев и печаль, позором назвал действия сторонников Трампа британский премьер Борис Джонсон, а президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что в демократических странах так быть не должно.

Вторжение сторонников Трампа в здание Конгресса имело мощный медийный эффект – отметил в нашем эфире профессор Чикагского университета и экономист Константин Сонин. Однако, по его мнению, серьезных политических изменений не произошло.

Константин Сонин добавил, что беспорядки в здании Конгресса серьезно ухудшили положение Дональда Трампа. Как передает CNN, в Белом доме уже обсуждают его возможное отстранение от власти с помощью 25-й поправки Конституции, которая позволяет вице-президенту исполнять обязанности главы государства в случае его недееспособности.

Члены юридического комитета Палаты представителей в обращении к вице-президенту Майку Пенсу и членам Кабинета министров заявили о том, что Трамп «ментально нездоров». Чтобы отстранить его от должности, нужно согласие большинства членов правительства США.

Тем временем, аккаунт Дональда Трампа в Твиттере заблокирован на 12 часов, в Фейсбуке и Инстаграме на сутки. Это связано с его утверждениями о нелегитимности выборов. Через Твиттер сотрудника белого дома Трамп, как сообщают американские СМИ, пообещал 20 января передать власть Джо Байдену.



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