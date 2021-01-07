Власти мурманской области от имени губернатора вручили детям подарочные наборы с взрывоопасными фонариками

Власти мурманской области от имени губернатора вручили детям новогодние подарочные наборы, в которые входили взрывоопасные фонарики.

Как сообщает Новая газета, губернатор пригласил на онлайн-елки около 4 тысяч школьников из числа одаренных детей, отличников, детей с инвалидностью и детей медиков, работающих в красных зонах инфекционных больниц.

Жительница Мурманска Ольга Дирингер рассказала, что подаренный фонарик взорвался у нее дома вовремя зарядки. Взрыв был достаточно сильным, пластмассовые осколки разлетелись по всей комнате. Вслед за Ольгой жители Мурманска начали массово публиковать в соцсетях фото взорвавшихся подарков. Комментариев властей пока не последовало. Согласно данным сайта госзакупок, на подарки потратили 11 с половиной миллионов рублей.