Власти Бурятии обязали сдавать тест на коронавирус прилетающих в республику из четырех крупных городов — Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. На официальном сайте правительства республики указывается, что требование будет действовать до 20 января. Власти заверили, что тестирование будет бесплатное.
2021-01-07T13:32:59+03:00
2021-01-07T13:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 07 января 2021
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