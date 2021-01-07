Власти Бурятии обязали сдавать тест на коронавирус прилетающих в республику из четырех крупных городов — Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. На официальном сайте правительства республики указывается, что требование будет действовать до 20 января. Власти заверили, что тестирование будет бесплатное.