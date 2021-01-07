Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает. что эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется — отмечено замедление темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, суточный показатель заражения за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на сто тысяч населения.