Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает. что эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется — отмечено замедление темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, суточный показатель заражения за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на сто тысяч населения.
2021-01-07T13:32:39+03:00
2021-01-07T13:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 07 января 2021
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