По данным оперативного штаба, за сутки в России коронавирус выявлен еще у 23 с половиной тысяч человек. Это чуть меньше, чем вчера. Умерли 506 человек с COVID-19. Общее количество летальных исходов с начала пандемии – более 60 тысяч.

У федерального штаба по борьбе с коронавирусом и Росстата разные данные о смертности. Росстат еще в первой половине декабря объявил, что от коронавируса умерли более 78 тысяч человек. В правительстве расхождение данных объясняют разными методиками подсчета.