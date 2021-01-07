Действующий президент США Дональд Трамп пообещал в установленный срок, 20 января, передать полномочия Джо Байдену, которого Конгресс официально признал победителем выборов. При этом Трамп подчеркнул, что полностью не согласен с результатами выборов. По его словам, это только начало борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой, — цитирует заявление CNN.

Заседание Конгресса было прервано на несколько часов из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание парламента. При штурме Капитолия погибли четыре человека. Это данные полиции.

Власти ввели в Вашингтон национальную гвардию из соседних штатов и спецназ ФБП, которые в течение нескольких часов восстановили порядок. Мэр Вашингтона ввела комендантский час. Он будет действовать до 21 января.

Избранный президент США Джозеф Байден назвал события в Вашингтоне беспрецедентной атакой на демократию, а штурм Капитолия мятежом.