Театры в Петербурге сегодня впервые примут зрителей после новогоднего простоя. Городские власти запретили спектакли и концерты на новогодних каникулах из-за коронавируса.

Театры Петербурга за дополнительные три дня работы покажут около тридцати спектаклей. Ранее чиновники запретили собирать зрителей до 10 января, однако позже передвинули дату на сегодняшний день. Этим вечером зрители смогут прийти в самые известные петербургские театры: Александринский, Михайловский и Мариинский. Также возобновят работу театр комедии имени Акимова, театр имени Ленсовета, «Мастерская», «Приют комедианта» и другие. Власти сняли запрет на представления для публики младше 16 лет. Спектакли для детей покажут петербургский ТЮЗ и Михайловский театр. Вместе с тем в городе действует ограничение, по которому зрителей должно быть не больше четверти от вместимости зала. Также в театр нельзя прийти детским организованным группам.

Ранее власти Петербурга смягчили ограничения для баров, ресторанов, теперь они могут принимать посетителей в выходные до 23 часов.